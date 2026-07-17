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Erzurum'da dolandırılmak üzere olan alzheimer hastasını polis kurtardı

Erzurum'da dolandırılmak üzere olan alzheimer hastasını polis kurtardı
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Erzurum'da dolandırılmak istenen 77 yaşındaki alzheimer hastası emekli Mustafa Kaba, polis ve banka görevlilerinin hızlı müdahalesiyle 200 bin lirasını kaybetmekten son anda kurtarıldı. Yaşlı adam, arayan kişinin akrabası olduğunu iddia ederek polise inanmadı.

Erzurum'da dolandırılmak üzere olan 77 yaşındaki emekli alzheimer hastasını polis ekipleri, hızlı müdahaleyle kurtardı.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir bankaya giden emekli Mustafa Kaba, bir hesaba para göndermek istediğini belirtti.

Kaba'nın hareketlerinden şüphelenen görevliler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bankaya giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede Kaba'nın dolandırıcılar tarafından kullanılan bir numaradan birkaç defa arandığını tespit etti.

Alzheimer hastası olduğu belirtilen Kaba'nın da arayanın akrabası olduğunu sanarak altın hesabından 200 bin lira göndermek istediği anlaşıldı.

Polisin ve banka görevlilerin refleksiyle Kaba, 200 bin lira dolandırılmaktan kurtarıldı.

Polise bir türlü inanmadı

Hasta olduğu için kiminle konuştuğunu tam hatırlamayan Kaba, gazetecilere, polislerin numaranın dolandırıcılar tarafından kullandığını belirtmesine rağmen arayanın akrabası olduğunu söyledi.

Polise inanmayan Kaba, "Akrabam var, köyde inşaat yaptırıyorum. Benden para istedi, buradaki arkadaşlar da yok dedi. Ona buraya gelmesini söyleyeceğim, gelsin parayı alıp gitsin. 200 bin lira istedi, o dolandırıcı değil akrabam. Arayıp lüzumsuz konuşuyorlar eczaneden de arayıp 1600 lira istediler. Onlara beni aramayın dedim. Murat'a (akrabası sandığı dolandırıcı) 200 bin lira gönderecektim olmadı." dedi.

Bankadaki işlemlerinin ardından Kaba, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: AA / Talha Koca
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