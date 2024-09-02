Alzheimer hastası adam eşini keserle öldürdü
Samsun'da Alzheimer hastası Osman Y. (77), eşi Naciye Y.'yi (75) başına keserle vurarak öldürdü. Olay, saat 02.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Ali Fuat Başgil Mahallesi'nde meydana geldi. Alzheimer hastası Osman Y., evde eşi Naciye Y.'nin başına keserle vurdu. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Naciye Y.'nin öldüğünü belirledi.
Olay, saat 02.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Ali Fuat Başgil Mahallesi'nde meydana geldi. Alzheimer hastası Osman Y., evde eşi Naciye Y.'nin başına keserle vurdu. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Sağlık ekibi, Naciye Y.'nin öldüğünü belirledi. Naciye Y.'nin cenazesi, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi. Osman Y. gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.