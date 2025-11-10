Alzheimer Hastası A.B. Ormanda Bulundu
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası A.B., ailesinin kayıp ihbarı üzerine AFAD ekipleri tarafından 6 kilometre uzaklıkta bir ormanda sağ olarak bulundu.
Gacık köyündeki evinden sabah saatlerinde, ailesine haber vermeden çıkan Alzheimer hastası A.B.'ye ulaşamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Çiftlikköy Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Havadan dron desteğiyle arama çalışması başlatıldı. A.B., 1 saat süren çalışmanın ardından evine 6 kilometre uzaklıktaki Laledere köyündeki ormanda bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen A.B., tedbir amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.