Alzheimer Hastası 85 Yaşındaki Adam Fındık Bahçesinde Bulundu

Ordu'nun Gölköy ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası, fındık bahçesinde sağ bulundu.

Alanyurt Mahallesi'ndeki evinden dün ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Mehmet Hami Daşkın'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı 3 Asayiş Timi, 1 JAK Timi, AFAD, Giresun İl Jandarma Komutanlığına bağlı kadavra ve iz takip köpekleri ile vatandaşların katılımıyla bölgede arama çalışması başlatıldı.

Kaybolan Daşkın, evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki fındık bahçesinde sağ olarak bulundu.

Sağlık ekiplerince Gölköy Devlet Hastanesine kaldırılan Daşkın'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.