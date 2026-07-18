Haberler

Alanya'da kaybolan yaşlı kadın termal kameralı dronla ormanlık alanda bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası Kamile K., AFAD ekiplerince termal kameralı dronla ağaçlık alanda tespit edilerek kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan yaşlı kadın ailesine teslim edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 83 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, AFAD ekiplerince termal kameralı dronla bulunarak kurtarıldı.

Bademağacı Mahallesi'ndeki evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Kamile K'nin yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, İHH ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Geniş çaplı arama çalışması başlatan ekipler, havanın kararması üzerine gece görüş özelliği bulunan termal kameralı dron desteğiyle faaliyetlerini sürdürdü.

Dron operatörünün ağaçlık alanda hareketlilik tespit ederek arama timlerini yönlendirmesi sonucu, yaşlı kadın evinden yaklaşık 1 kilometre uzakta bir ağacın altında bulundu.

Bitkin olduğu gözlenen Kamile K, UMKE ekiplerince yapılan sağlık kontrolünde herhangi bir yaralanma tespit edilmemesinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı

Gece yarısı görevden alınan validen geriye bu sözler kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılın transferinde mutlu son! Beşiktaş, Salah ile anlaşmaya vardı

Muhammed Salah Türkiye'ye geliyor
Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi

Transfer gece yarısı bitti! 30 milyon Euro'ya İtalyan devine gitti
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil

"Derhal görevden alın" dedi, günler sonra istediği oldu

Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkış

Yıldız Tilbe'den şoke eden çıkış! Hayranları kulaklarına inanamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak

Çift maaşlı vekillere süper kıyak