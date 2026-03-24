Et tüketiminin demans riskini yüzde 45 azaltabileceği belirlendi

İsveç'teki bir araştırmada, APOE4 varyantını taşıyan bireylerin düzenli et tüketimiyle demans riskinin %45 azaldığı tespit edildi. Araştırmada, et tüketiminin bilişsel performansla ilişkisi de vurgulandı.

İsveç'te yapılan araştırmada, "Alzheimer geni" olarak bilinen APOE4 varyantını taşıyan kişilerde düzenli et tüketiminin demans riskini yüzde 45 azaltabileceği tespit edildi.

Stockholm Üniversitesinden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, 60 yaş ve üzerindeki bilişsel açıdan sağlıklı ve yüzde 25'i APOE4 varyantını taşıyan yaklaşık 2 bin İsveçli yetişkin 15 yıl boyunca izlendi.

Alzheimer hastalığının en yaygın demans türü olduğu ve vakaların yüzde 90'ından fazlasının APOE4 geniyle bağlantılı olduğu biliniyor.

Araştırmada, söz konusu APOE4 gen varyantını taşıyan ve düzenli et tüketen kişilerde, daha az ya da hiç et tüketmeyenlere kıyasla demans geliştirme riskinin neredeyse yarı yarıya düştüğü saptandı.

Ayrıca, APOE4 taşıyıcılarında yüksek et tüketiminin hem zamanla daha iyi bilişsel performansla hem de düşük demans riskiyle ilişkili olduğu belirlendi.

Öte yandan, işlenmemiş kırmızı et ile tavuk eti arasında bilişsel etki bakımından anlamlı bir fark bulunmadığına işaret edilen araştırmada, işlenmiş et ürünlerinin ise APOE4 varyantından bağımsız olarak demans riskini artırdığına dikkati çekildi.

Araştırmanın bulguları "JAMA Network" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
