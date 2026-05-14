Fabrikada üzerine ağır malzemeler düşen işçi öldü
SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki bir alüminyum fabrikasında ağır malzemelerin düşmesi sonucu 52 yaşındaki işçi Hüseyin Bodur hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde çalıştığı alüminyum fabrikasında üzerine ağır malzemeler düşen Hüseyin Bodur (52), hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Hendek Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir alüminyum fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Hüseyin Bodur'un üzerine ağır malzemeler düştü. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bodur'un hayatını kaybettiği belirlendi. İşçinin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.