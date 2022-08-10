Son dakika haber: Altun: "Dijital terörizm de bir milli güvenlik meselesidir"
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması Program sonunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a çini hediye edilmesi ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yeni Medya ve Dijital Terörizm Çalıştayı"nda konuştu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması
Program sonunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a çini hediye edilmesi ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yeni Medya ve Dijital Terörizm Çalıştayı"nda konuştu. (3)
AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel