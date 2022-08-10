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Son dakika haber: Altun: "Dijital terörizm de bir milli güvenlik meselesidir"

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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması Program sonunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a çini hediye edilmesi ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yeni Medya ve Dijital Terörizm Çalıştayı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması

Program sonunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a çini hediye edilmesi ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yeni Medya ve Dijital Terörizm Çalıştayı"nda konuştu. (3)

AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel

Fahrettin Altun Güncel Haberler Son Dakika

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