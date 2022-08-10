Son dakika haber: Altun: "Dijital terörizm de bir milli güvenlik meselesidir" Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması Program sonunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a çini hediye edilmesi ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yeni Medya ve Dijital Terörizm Çalıştayı"nda konuştu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması Program sonunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a çini hediye edilmesi ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yeni Medya ve Dijital Terörizm Çalıştayı"nda konuştu. (3) Güncel AA / Hüseyin Bardakcı Fahrettin Altun Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber: Altun: 'Dijital terörizm de bir milli güvenlik meselesidir' - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.