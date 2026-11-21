Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği Başkanı Murat Altuğgil, Türkiye'de partiler üstü ulusal çocuk politikasının çıkartılmak zorunda olduğunu söyledi.

Altuğgil, Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen, "Çocuk Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Sempozyumu"nun ikinci gününde, "Türkiye'de Çocuk Koruma Sistemi" başlıklı sunum yaptı.

Çocukların korunması, eğitimi ve sağlığı için tüm hizmetlere erişimin önemine işaret eden Altuğgil, anne babaların da sorumluluğuna dikkati çekti.

Altuğgil, çocuklara verilen hakların çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Çocuklara götürülen hizmetler lütuf değildir, haktır. İyi eğitim, iyi sağlık hizmeti ve iyi beslenmek onların hakkıdır. Eğer biz bunları yerine getiremiyorsak, o zaman biz ihlal ve ihmal ediyoruz demektir." ifadelerini kullandı.

Çocuk koruma merkezlerinin her ilde olması ve sayılarının da artırılması gerektiğinin altını çizen Altuğgil, şunları kaydetti:

"Türkiye'de partiler üstü ulusal çocuk politikası çıkartılmak zorunda. Kimse, 'Sen, ben' demeyecek. Attığımız bütün imzalar çocuklarla ilgili, ülkede ne yapılacaksa buna uygun sosyal politika yenilenecek ve bütün herkes buna uyacak. Hükümet başka, muhalefet başka değil, herkes uyacak buna ve bu iş bütüncül olacak. Bu işin içinde herkesin sorumluluğu var. Sadece bir grup mesleğin işi değil, bütün meslek gruplarının içinde olduğu bütüncül bir yaklaşım olacak."

Anne baba eğitimlerinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini belirten Altuğgil, televizyonlarda yayınlanan dizi ve diğer programlarda çocuk ve gençleri etkileyebilecek şiddet başta olmak üzere diğer içeriklere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seçkin Kırcı'nın yönettiği oturumda, Prof. Dr. Kamil Alptekin "Okul Sosyal Hizmeti Uygulaması: Konya Örneği", Doç. Dr. Figen Paslı "Hastane Temelli Çocuk Koruma Merkezi Örneği" başlıklı sunum yaptı.

Karadeniz İlleri Kadın Derneğince hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen Çocukları Birlikte Koruyoruz Projesi kapsamında dün başlayan sempozyum, çeşitli oturumlarla sona erecek.

Kaynak: AA