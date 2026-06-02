Dolunay, Erzincan'daki Altıntepe Ören Yeri'nden görüntülendi

ERZİNCAN'daki Altıntepe Ören Yeri'nde, gece gökyüzünde beliren dolunay, güzel görüntüler oluşturdu. Tarihi kalıntılar ile dolunayın birleştiği o anlar, doğa ve yaban hayat fotoğrafçısı Fatih Civan tarafından görüntülendi.

Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli Urartu yerleşimlerinden biri olan Altıntepe Ören Yeri, ufuk çizgisinden yükselen dolunay ile aydınlandı. Işık kirliliğinden uzak, berrak gökyüzünde parıldayan dolunay, Urartular döneminden kalma surlarla birleştiğinde ortaya güzel görüntüler çıktı. Fotoğraf sanatçıları ve doğaseverler, bu doğa olayını fotoğraflamak için Altıntepe eteklerine akın etti. O anlar, doğa ve yaban hayat fotoğrafçısı Fatih Civan tarafından görüntülendi.

