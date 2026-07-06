Kütahya'da kazada yaralanan elektrikli motor sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 22 Haziran'da yolcu otobüsünün arkadan çarptığı 3 tekerlekli elektrikli motorun sürücüsü Bektaş Türkan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Altıntaş Ulu Cami'nde kılınan namazın ardından defnedildi.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, 22 Haziran'da yolcu otobüsünün çarptığı 3 tekerlekli elektrikli motorun sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Altıntaş-Kütahya kara yolunun 2. kilometresinde 22 Haziran'da bir yolcu otobüsünün arkadan çarptığı 3 tekerlekli motorun sürücüsü Bektaş Türkan (46), ağır yaralı halde kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Türkan'ın cenazesi öğlen namazını müteakip Altıntaş Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.