Altınözü'nde Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
Hatay'ın Altınözü ilçesinde sağanak sonrası etkili olan sis, görüş mesafesini 15 metreye kadar düşürdü. Altınözü-Antakya kara yolunda trafik ekipleri önlem alarak sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Sağanak sonrası etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.
Altınözü- Antakya kara yolunda önlem alan trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.