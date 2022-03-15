Altınova beldesinde "Ya İstiklal ya İzmihlal" tiyatro oyunu sahnelendi - Haberler

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Altınova beldesinde "Ya İstiklal ya İzmihlal" tiyatro oyunu sahnelendi

AA - Mehmet Olcay Tekin - Güncel
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Altınova beldesinde

Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinde "Ya İstiklal ya İzmihlal" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

KORKUT, MUŞ (AA) - Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinde "Ya İstiklal ya İzmihlal" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Korkut Kaymakamı ve Altınova Belde Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak'ın girişimleri sonucu kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Microfone Sanat Ses Sahne A.Ş oyuncuları, Altınova Yatılı Bölge Ortaokulunda "Ya İstiklal ya İzmihlal" adlı oyunla öğrencilerle buluştu.

Öğrenciler ve veliler, oyunu ilgiyle izledi.

AA / Mehmet Olcay Tekin - Güncel

Tiyatro, Korkut, Ocak, Güncel, Haberler

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