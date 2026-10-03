Altınordu'da avukatın otomobiline zarar verdiği iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Altınordu'da avukatın otomobiline zarar verdiği iddia edilen 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Altınordu ilçesinde avukatın ofisinin önüne park ettiği otomobile hafif ticari araç çarptı; araçtakilerin otomobile zarar verdiği iddia edildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde avukatın park halindeki otomobiline çarptıktan sonra zarar verdikleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Akyazı Mahallesi'nde bir avukatın ofisinin önüne park ettiği otomobile, İ.D. ve F.D'nin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç çarptı.
Daha sonra araçtan inerek otomobile zarar verdikleri öne sürülen 2 şüpheli, şikayetçi olunması üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA