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Altınordu'da avukatın otomobiline zarar verdiği iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde avukatın ofisinin önüne park ettiği otomobile hafif ticari araç çarptı; araçtakilerin otomobile zarar verdiği iddia edildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde avukatın park halindeki otomobiline çarptıktan sonra zarar verdikleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Akyazı Mahallesi'nde bir avukatın ofisinin önüne park ettiği otomobile, İ.D. ve F.D'nin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç çarptı.

Daha sonra araçtan inerek otomobile zarar verdikleri öne sürülen 2 şüpheli, şikayetçi olunması üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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