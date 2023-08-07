Üye Girişi
Haberler

Altınordu Belediyesi Depremzedelere Yardım Malzemeleri Ulaştırdı

Güncel Haberler

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, Adıyaman ve Gölbaşı ilçelerindeki depremzedelere yardım malzemelerini ulaştırdı. Altınordu Arama Kurtarma Ekibi, depremlerin 6. ayında vatandaşlara yardım malzemeleri ve oyuncaklar dağıttı.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, depremden etkilenen Adıyaman ve Gölbaşı ilçesindeki depremzede vatandaşlar yardım malzemelerini ulaştırdı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve etkisi 11 ile yayılan, binlerce binanın yıkıldığı, 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiği 6 Şubat depreminin ardından Adıyaman ve Gölbaşı ilçesine eşi Ayfer Tören ile birlikte giden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, burada yürütülen çalışmaları sahada yönetti. Başkan Tören, büyük depremin 6. ayında da depremzedeleri yalnız bırakmadı.

Depremin ardından bölgede enkaz kaldırma, sıcak yemek dağıtımı, insani yardımların ulaştırılması, temiz içme suyu temini, şehir temizliği, mobil sağlık hizmetleri, hasar gören alt yapıların onarılması ve konteyner kentlerin kurulumu gibi görevlerde yer alan Altınordu Arama Kurtarma Ekibi, depremlerin 6. ayını doldurduğu 6 Ağustos'ta Adıyaman ve Gölbaşı ilçesindeki vatandaşlar ile çocuklara çeşitli yardım malzemelerinin yanı sıra oyuncakları ulaştırdı.

Malzemeleri teslim alan vatandaşlar, desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Altınordu Belediyesi Altınordu Adıyaman Ordu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title