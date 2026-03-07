Haberler

Afyonkarahisar'da görme engelliler iftarda buluştu

Güncelleme:
Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi, geleneksel iftar programında 300 üye ve aileleriyle bir araya geldi. Dernek Başkanı Hakan Erdoğan, programın birlik ve beraberliğe katkısını vurguladı.

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi tarafından geleneksel iftar programı düzenlendi.

Dernek Başkanı Hakan Erdoğan, Sahipata Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda verilen iftarın ardından yaptığı konuşmada, geleneksel iftar programına katılanlara teşekkür etti.

Ramazan ayında düzenledikleri iftar programlarının birlik ve beraberliğe büyük katkı sağladığını aktaran Erdoğan, "İl merkezi, Dinar, Şuhut, Bayat, İscehisar, belde ve köylerden yaklaşık 300 üyemiz ve ailesiyle orucumuzu açıyoruz. Biz birlikte güçlüyüz. İnşallah sizlerden aldığımız destekle eğitim, istihdam, kurs faaliyetleri, kültürel ve sosyal çalışmalar, dini ve milli bayram etkinliklerini sürdürmeye devam edeceğiz. Bizlere destek olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

İftar programında Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
