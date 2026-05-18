Şüphe üzerine durdurulan motosiklet sürücüsünün üzerinde 1.5 kilogram esrar ele geçirildi
Ankara Altındağ’da polisin durdurduğu motosiklet sürücüsünün çantasında 1,5 kilogram esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.
Olay, öğlen saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerinde rutin trafik kontrolü yapan polis ekipleri, oradan geçen bir motosiklet sürücüsünü şüphe üzerine durdurdu. Motosiklet sürücünün üzerinde ve çantasında yapılan aramada yaklaşık 1,5 kilogram esrar ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Motosiklet sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.