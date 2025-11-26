Haberler

Altındağ'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Altındağ'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
Güncelleme:
ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, husumetli kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Soruşturma devam ediyor.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde aralarında husumet bulunan kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Karapürçek Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde H.Ü. ve H.A.'nın yaralandığı tespit edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüphelilerden 1'i yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
