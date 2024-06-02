Altındağ Belediyesi Kurban Bayramı için kurbanlık hayvanları sağlık taramasından geçiriyor

Altındağ Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla getirilen kurbanlık hayvanları sağlık taramasından geçiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlçe Tarım Müdürlüğü, belediye veterinerleri ve zabıta ekipleri, Altındağ Belediyesi Kurban Satış Alanı'nda denetim gerçekleştirdi.

Denetimde kurbanlıkların kulak küpeleri ve evrak kayıtları incelenirken, hayvanların yaşları ve damızlık olup olmadıkları da kontrol edildi.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, yaptığı açıklamada, alanda kontrollerin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Vatandaşların kurban ibadetlerini sorunsuz yerine getirmeleri için her türlü tedbiri almaya dikkat ettiklerini aktaran Tiryaki, şunları kaydetti:

"Kurban Satış Alanımıza gelen vatandaşlar, buradan gönül rahatlığıyla kurban alışverişi yapabilirler. Ekiplerimiz alanda bakım ve onarım çalışmaları da gerçekleştirdi. Hijyen en hassas olduğumuz nokta. Gereken tüm hijyen tedbirleri alındı. Ekiplerimiz Kurban Bayramı bitene kadar sahada olacak."