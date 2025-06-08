Altınbeşik Mağarası, Doğaseverleri Büyülüyor

Antalya'nın İbradı ilçesinde milyonlarca yıllık sürecin izlerini taşıyan Altınbeşik Mağarası, içindeki sarkıtlar ve gölet oluşumlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

İbradı ilçesine 9, Ürünlü Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 metre uzunluğundaki mağara, doğa harikası bir görünüme sahip.

Beyaz renkli kalın traverten oluşumlar, mağaranın görsel açıdan en güzel bölümlerinden birini oluşturuyor. İçindeki gölet oluşumlarıyla da dikkati çeken üç katlı mağaranın yaklaşık 200 metresi ziyaretçilere açık.

Su derinliğinin bazı yerlerde 40 metreyi bulduğu mağaraya gelen turistler, İbradı Belediyesinin profesyonel ekibinin önderliğinde etkileyici doğa oluşumunu botlarla görme imkanı yakalıyor.

Hava sıcaklığı oldukça düşük olan mağara, ziyaretçilerine serinleme imkanı da sunuyor. Turkuaz rengiyle büyüleyen, kuş sesleriyle huzur veren kayalık ve ormanlık alan içindeki Altınbeşik Mağarası, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Yıl boyu ziyarete açık olan mağarada ziyaretçiler, rehber eşliğinde botlarla yer altı gölünü geziyor.

Ziyaretçi ilgisinin özellikle yaz aylarında artış gösterdiği mağara, Antalya'nın yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden gelen doğaseverleri de ağırlıyor.

Turistler rehberler eşliğinde güvenlik önlemleriyle mağarayı geziyor

İbradı Belediyesi Altınbeşik Mağarası görevlisi Gökhan Çavuşoğlu, AA muhabirine, mağaranın Avrupa'nın üçüncü, Türkiye'nin en büyük sualtı gölü mağarası olduğunu söyledi.

1994 yılında turizme kazandırılan mağaranın her katmanının ziyaretçilere etkileyici bir doğa harikası sunduğunu belirten Çavuşoğlu, "Burası yaz kış 15 derecede. Mağaranın içerisindeki doğal oluşumlar da günümüze kadar korunarak gelmiş. Son yıllarda yerli turistin yanı sıra yabancı turistler de mağaraya büyük ilgi gösteriyor. Turistler rehberlerimiz eşliğinde alınan güvenlik önlemleriyle gezebiliyorlar." dedi.

Mağarayı gezen ziyaretçilerden Alina Esli ise bol bol fotoğraf çekerek, doğal güzelliği yakından görme fırsatı yakaladığını dile getirdi.

Gördüğü manzara karşısında çok etkilendiğini anlatan Esli, "Burası doğanın en güzel yerlerinden birisi. Göl ve doğa manzarası, yeşillikler çok güzel görünüyor. Temiz olması da dikkati çekiyor." diye konuştu.

Bölgede yaşayan Hakime Yılmaz ise mağaranın oluşumunun tamamen doğal olduğunu, ışık destinasyonlarıyla görsel şölen oluşturduğunu kaydetti.

Ziyaretçilerden Serdar Göktürk de Antalya'dan ailesiyle mağarayı görmek için geldiklerini, mağaranın içerisine botla girip gezdikten sonra hayran kaldıklarını ifade etti.