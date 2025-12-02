Zonguldak'ta esnaf iş yerindeki duvarın arasından çıkan fidanı büyütüyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde altın tamirciliği yapan bir esnaf, iş yerinin girişindeki beton duvarın arasından çıkan fidanı koparılmaması için koruma altına aldı.

Demirciler Sokak'ta iş yeri bulunan Serkan Yener'in dükkanının girişindeki beton duvarın boşluğundan çıkan fidan koparıldı. Bu yıl yeniden yeşeren fidanın zarar görmemesi için "Koparmayın, büyüsün. Teşekkürler." yazılı bir uyarı asan Yener, vatandaşlardan duyarlılık göstermelerini istedi.

Yener, AA muhabirine, fidanın koparılmaması için elinden geleni yaptığını belirterek, "Bu ağacı biraz korudum, bir sabah baktım koparmışlar. İkinci yıl aynı yerden iki defa çıktı, ben yokken yine kopardılar. Bu yıl, koparmasınlar diye 'Koparmayın, büyüsün' yazısı astım." dedi.

Büyümesini istediği fidanın pavlonya, bir diğer adıyla Çin kavağı olduğunu öğrendiğini aktaran Yener, "Belediye otobüs durağında da var bu ağaçtan, güzel çiçekleri var. Tohumları bir şekilde oradan buraya geldi. Büyüsün bakalım, ben de merak ediyorum, ne kadar büyüyeceğini." ifadelerini kullandı.