Altın Şöhret Prestige Ödüllerinde, 'Kadına şiddete hayır' mesajı verildi

Mascka ana sponsorluğunda, İstanbul Mavi Medya organizatörlüğünde düzenlenen Altın Şöhret Prestige ödülleri, "Kadına şiddete hayır" diyerek büyük bir farkındalık çalışmasıyla muhteşem bir geceye imza attı. Sunuculuğunu Gökay Kalaycıoğlu'nun yaptığı, yılın en iyilerinin yer aldığı bu organizasyonun açılışı AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram tarafından gerçekleştirildi.

"BU YOLDA ETKİNLİK SAYIMIZI ARTIRACAĞIZ"

Gecenin organizatörleri Melih Çapın, Hakan Çapın ve Öykü Çapın, "Bu gibi projelerin farkındalık amacına vardığı sürece toplumca daha çok bilinçleniyoruz ve bizler de bu yolda daha fazla mesafe alabilmek için etkinlik sayılarımızı arttıracağımızı bildirmek isteriz" diyerek kadına şiddet ve çocuk istismarına karşı farkındalığı tüm topluma aşılayacaklarını belirttiler.

"KADINA ŞİDDET İNSANLIĞA İHANETTİR"

Gecenin açılışında defilesi gerçekleşen ve bu etkinliğin ana sponsoru Mascka firmasının sahibi Zahir Özçelik ise, "Kadına şiddet insanlığa ihanettir. Gücümüz yettiğince biz sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Mascka firması kadına hizmet etmektedir ve kadının her zaman yanındadır " diyerek sahne konuşmasında büyük alkış topladı.