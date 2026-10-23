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Altın Portakal Film Forumu'nda uygunsuz proje yerine Tanrının Yükü finale alındı

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63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Film Forum'da finale kalan bir proje yönetmeliğe uygun olmadığı için değiştirildi. Yedek listede ilk sırada yer alan ve senaristliğini, yönetmenliğini Kader Kaya'nın üstlendiği “Tanrının Yükü” finale alındı.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen Film Forum'da, finale kalan projelerden biri değiştirilerek yedek listedeki "Tanrının Yükü" adlı film yarışmaya dahil edildi.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, 24-31 Ekim'de gerçekleştirilecek festival kapsamındaki Film Forum'da sektör uzmanlarının değerlendirmesine sunulacak projeler daha önce açıklanmıştı.

İlk Uzun Metrajlı Kurmaca Film Pitching Platformu kategorisinde finale kalan projelerden birinin yönetmeliğe uygun olmadığının belirlenmesi üzerine, senaristliğini ve yönetmenliğini Kader Kaya'nın üstlendiği "Tanrının Yükü" adlı proje, yedek listedeki ilk sırada yer alması nedeniyle finale alındı.

Türk sinemasının yeni yapımlarına toplam 1 milyon 450 bin lira destek sağlayan Film Forum'da final sunumları 26-27 Ekim'de yapılacak.

Kaynak: AA
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