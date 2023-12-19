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Alperen Ocakları Adana İl Başkanlığına Ahmet Karaoğlan atandı

19 Aralık 2023 14:23 Güncelleme: 14:24 Abone Ol

Alperen Ocakları Adana İl Başkanlığına Ahmet Karaoğlan atandı. Karaoğlan, göreve başladıktan sonra BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun izinden gideceğini belirtti. Karaoğlan, Alperen Ocakları Genel Başkanı Ali Can Kocaman'a teşekkür etti ve birlik ve beraberliği korumak için gayret göstereceklerini ifade etti.