Alperen Ocakları Adana İl Başkanlığına Ahmet Karaoğlan atandı
Alperen Ocakları Adana İl Başkanlığına Ahmet Karaoğlan atandı. Karaoğlan, göreve başladıktan sonra BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun izinden gideceğini belirtti. Karaoğlan, Alperen Ocakları Genel Başkanı Ali Can Kocaman'a teşekkür etti ve birlik ve beraberliği korumak için gayret göstereceklerini ifade etti.
Alperen Ocakları Adana İl Başkanlığına Ahmet Karaoğlan atandı.
İl Başkanlığına atanan Karaoğlan, düzenlenen törenin ardından görevine başladı.
Karaoğlan, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun izinden gideceğini belirtti.
Alperen Ocakları Genel Başkanı Ali Can Kocaman'a teşekkür eden Karaoğlan, "Davamızda, birlik ve beraberliğimizi korumak, büyütmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadesini kullandı.