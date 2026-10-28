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Alparslan'ın jandarma sevgisi Zara'da devriye ve dron heyecanına dönüştü

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Alparslan'ın jandarma sevgisi Zara'da devriye ve dron heyecanına dönüştü
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Sivas'ın Zara ilçesinde jandarma ekipleri, özel eğitim öğrencisi Alparslan Bayar'ın jandarma devriye aracına binme ve dron uçurma hayalini gerçekleştirdi. Üniformayı giyen Alparslan, köyde devriyeye çıktı ve dron uçurma heyecanı yaşadı; sürpriz ailesine mutluluk yaşattı.

Sivas'ın Zara ilçesinde, jandarma ekipleri özel eğitim öğrencisi Alparslan Bayar'ın jandarma devriye aracına binme ve dron uçurma hayalini gerçekleştirdi.

Yapak köyünde yaşayan Yapak Vakfı Özköyler İlkokulu 3. sınıf öğrencisi otizmli Alparslan Bayar'ın (9) jandarma sevgisinden haberdar olan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Güler'in talimatıyla ekipler aileye ulaştı.

Ekiplerin hediye ettiği jandarma üniformasını gururla giyen Alparslan, jandarma personeli eşliğinde ekip aracıyla köy içinde devriyeye çıktı.

Devriye görevinin ardından en büyük arzularından biri olan dron uçurma heyecanını da yaşayan Alparslan, unutulmaz bir gün geçirdi.

Zara Kaymakamlığının desteğiyle gerçekleştirilen anlamlı sürpriz, Alparslan ve ailesine büyük mutluluk yaşattı.

Kaynak: AA
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