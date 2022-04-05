Alparslan: Büyük Selçuklu 'da dün akşam duygusal anlar yaşandı…

Güçlü oyuncu kadrosu, ihtişamlı dekoru, kuvvetli prodüksiyonu ve etkileyici senaryosuyla TRT 1 ekranlarında pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan "Alparslan: Büyük Selçuklu"nun dün akşam yayınlanan 20. bölümündeAkça ve Alparslan'ın yaşadığı duygusal anlar çok konuşuldu. Alparslan'ın köylülere yardım için gitmesi ve Liparit kardeşlerin tuzağına düşmesi de Alparslan nasıl kurtulacak merakı uyandırdı.Akınay'ın oğlu Alpagut'u görmesi ve Alpagut'un annesi ile bir örnek olan kolyesini öpmesi izleyenlere hüzünlü dakikalar yaşattı. Karaca'nın Akça'dan kurtulmak için Kekavmenos'a Akça'nın hain olduğunu anlatan not yazması izleyenlere Akça şimdi ne yapacak? dedirtti.

Dizinin 20. bölümünde neler oldu:

Akça bir mendile yazdığı sözlerle Alparslan'a aşkını ikrar etmiş, Alparslan da bu mendili okuyunca Akça'nın gönlündeki kişinin kendisi olduğunu anlamıştı. Bunun üzerine Alparslan ve Akça birbirlerine duygularını açıklayarak, mutlu bir yola adım attılar. Bu durumu fark eden Selcen, Çağrı ve Akınay mutlu oldular. Akça'nın Akınay'a "Razılık mendili atmam için atlar karşılıklı sıralandığında, yanımda duran kim olacak? Kız dediğin anasından atasından istenmez mi?" demesine üzerine, daha önce Nizamülmülk ile yakınlığını bilen Akınay, Nizamülmülk'ten ve benden istesinler mi? dedi. Bu soru karşısında mutlu olan Akça'yı Alparslan, Nizamülmülk'ten ve Akınay'dan isteyecek.

Dukas'ın uçurumdan itilmesinden sonra Kekavmenos, Liparit kardeşlerle baş başa kaldı. Kekavmenos ölümden kurtulmak için Liparitlere Vaspurakan Valiliği'ni ve toprak vermeyi teklif etti. Hem Dukas'tan hem de Kekavmenos'tan kurtulduğunu düşünen Diyojen, karşısında Kekavmenos'u görünce şaşkına döndü. Alparslan'ın yaptığı bir plan ile Akça, Kekavmenos'a Diyojen'in Dukas ve Kekavmenos'tan kurtulmak için Alparslan'la iş birliği yaptığını ve Liparit kardeşlerin arkasında Herve'nin olduğunu söyledi. Bunun üzerine Alpagut ile MervObası'na giden Kekavmenos, Çağrı Bey'den yardım istedi. Kekavmenos'la birlikte obaya girmeye mecbur kalan Alpagut'u gören Akınay, oğluna doğru hamle yapacağı sırada Alpagut eliyle onu durdurdu ve annesiyle bir örnek olan kolyesini öptü ve başıyla gelme işareti yaptı. Kekavmenos'un obaya geldiğini öğrenen Karaca, Akça'nın hainlik yaptığını, aslında Selçukluların yanında durduğunu yazan notu iliştirdi. Vaspurakan'a döndüğünde notu bulan Kekavmenos çok şaşırdı. Kekavmenos'un Akça'ya olan tavrı nasıl değişecek? Akça bu işin içinden nasıl çıkacak?

Ferzat'ın tehditleriyle sıkıntılı bir duruma düşen Yınal, Ferzat'ı kurtarmak için bir hamle yaparak kaçmasına yardımcı oldu. Ferzat kaçtığı yerde yaralı şekilde yerde yatan Dukas'ı gördü. Dukas iyileşebilecek mi?

Alparslan'a tuzak kuran Liparit kardeşler, Türklerden nefret eden Ermeni gençleri toplayarak bir plan yaptı. Onlardan birini sözcü olarak obaya gönderip, Rati ve İvan kardeşlerden zulüm gördüklerini, ölümle tehdit edildiğini söyleten kardeşler, Alparslan'ı böylelikle köye getirtti. Köy halkına korkmamalarını, hep yanlarında olacağını söyleyen Alparslan sözünü bitirdiğinde köylülerin kendisine hançer çektiğini gördü ve şaşırdı. Alparslan ve Alpleri şimdi ne yapacak?

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