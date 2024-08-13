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Tokat'ın Almus ilçesinde şehit mezarlarının temizlik ve bakımı yapıldı

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Tokat Valiliği tarafından yürütülen 'Temiz Tokat' Projesi kapsamında Almus ilçesine bağlı şehit mezarları temizlendi ve düzenlendi. Eksikleri tespit edilen mezarların başucundaki bayraklar yenilendi. Almus Kaymakamı Emre Çömen, tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz dedi.

Tokat'ın Almus ilçesinde şehit mezarlarının temizlik ve bakımı yapıldı.

Tokat Valiliği tarafından yürütülen "Temiz Tokat" Projesi kapsamında İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince Almus ilçesine bağlı Gevrek, Ormandibi, Çevreli, Ataköy, Dikili, Gümeleönü, Cihet, Çamköy, Bağtaşı ve Akarçay Görümlü'de bulunan şehit mezarlarının temizlik ve mezar düzenlemesini gerçekleştirildi.

Eksikleri tespit edilen şehit mezarlarının başucunda bulunan Türk bayrakları yenileriyle değiştirildi.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, yaptığı açıklamada, "Bugün ilçemizden vatan savunması sırasında şehit düşen asker ve güvenlik görevlilerimizin mezarlarının çevresini temizleyerek mezarlarının bakımını yaptık. Eskiyen bayrakları yenileri ile değiştirdik. Vatan savunmasında hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Almus tokat Güncel Haberler

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