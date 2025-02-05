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Almus'ta 3 Günlük Su Kesintisi Sona Erdi

Almus'ta 3 Günlük Su Kesintisi Sona Erdi
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Almus ilçesinde 3 gündür suları kesik olan Esentepe Mahallesi'ne bugün su verilmeye başlandı. Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, sorunların giderildiğini açıkladı.

Tokat'ın Almus ilçesinde 3 gündür suları kesik olan mahalleye su verildi.

Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Esentepe Mahallesi'ne bugün su verildiğini açıkladı.

Özer, "İlçemizde Esentepe Mahallemizin 3 gündür suları kesikti. Dumanlı Yaylası'ndan gelen ishale hattımızın Kardere köyü meviksinde çıkan problem muhtarımız ve dernek başkanımız ve köylülerimizle görüşülerek giderildi. Bugün sabah saatlerinden itibaren mahallemize su verildi." dedi.

Kaynak: AA / İzzet Kurt - Güncel
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