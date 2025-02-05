Almus'ta 3 Günlük Su Kesintisi Sona Erdi
Almus ilçesinde 3 gündür suları kesik olan Esentepe Mahallesi'ne bugün su verilmeye başlandı. Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, sorunların giderildiğini açıkladı.
Tokat'ın Almus ilçesinde 3 gündür suları kesik olan mahalleye su verildi.
Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Esentepe Mahallesi'ne bugün su verildiğini açıkladı.
Özer, "İlçemizde Esentepe Mahallemizin 3 gündür suları kesikti. Dumanlı Yaylası'ndan gelen ishale hattımızın Kardere köyü meviksinde çıkan problem muhtarımız ve dernek başkanımız ve köylülerimizle görüşülerek giderildi. Bugün sabah saatlerinden itibaren mahallemize su verildi." dedi.
Kaynak: AA / İzzet Kurt - Güncel