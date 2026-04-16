Almus Kaymakamı Çömen, köyleri ziyaret etti

Almus Kaymakamı Emre Çömen, Bağtaşı beldesi, Kolköy, Gebeli, Değeryer, Çiftlik ve Cihet köylerine ziyarette bulundu.

Çömen, Almus Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Selahattin Çiğdem ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Sezer ile Bağtaşı beldesi, Kolköy, Gebeli, Değeryer, Çiftlik ve Cihet köylerini ziyaret etti.

Çömen ve beraberindekiler, Huybyar, Kolköy Bağtaşı grup yolunda yapılacak 10 kilometrelik sıcak asfalt ile yol genişleme ve altyapı çalışmalarını, Gebeli ve Çiftlik köylerindeki köy konağı bakım ve onarım ve Cihet köyünde yol genişletme ve kumlama çalışmalarını inceledi.

Ziyarette Bağtaşı Belediyesi tarafından ihalesi yapılan ve yüzde 95'i tamamlanan 6 kilometrelik kapalı sulama sistemi ile geçen yıl hizmete giren 2 kilometrelik Kolköy kapalı sulama sistemi de incelendi.

Kaymakam Çömen, "İlçemize en uzak konumda bulunan Hubyar, Sarıören, Kolköy, Bağtaşı, Çaykaya, Çaykıyı, Gebeli ve Çamköy tarafından kullanılan grup yolumuzun 10 kilometrelik bölümünü İl Özel İdaresi imkanları ile sıcak asfalta kavuşturuyoruz. Vatandaşlarımıza hizmetlerimiz imkanlar ölçüsünde devam edecek, Bağtaşı beldemizde kapalı sulama sistemi yüzde 95 oranında tamamlandı. En kısa zamanda bu sistemi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." dedi.