Almus Kaymakamı Emre Çömen, Üniversite Öğrencileriyle Kariyer Söyleşisi Gerçekleştirdi
Almus Kaymakamı Emre Çömen, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde düzenlenen 'Kariyer Söyleşileri' etkinliğinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelerek kaymakamlık mesleği hakkında bilgi verdi ve kariyer planlamasına dair deneyimlerini paylaştı.
Almus Kaymakamı Emre Çömen, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.
Kaymakam Çömen, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) düzenlenen "Kariyer Söyleşileri" etkinlikleri kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.
Çömen, öğrencilere kaymakamlık mesleği hakkında bilgi vererek, kariyer planlamasındaki tecrübelerini aktardı. Karşılıklı soru cevap sonrası Çömen, öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.
Kaynak: AA / İzzet Kurt - Güncel