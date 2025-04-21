Almus Kaymakamı Emre Çömen, Üniversite Öğrencileriyle Kariyer Söyleşisi Gerçekleştirdi

Almus Kaymakamı Emre Çömen, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Kaymakam Çömen, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) düzenlenen "Kariyer Söyleşileri" etkinlikleri kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Çömen, öğrencilere kaymakamlık mesleği hakkında bilgi vererek, kariyer planlamasındaki tecrübelerini aktardı. Karşılıklı soru cevap sonrası Çömen, öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.