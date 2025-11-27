Haberler

Almus Kaymakamı Emre Çömen, Alan Köyünde KÖYDES Projesi İncelemesi Yaptı

Güncelleme:
Almus Kaymakamı Emre Çömen, Alan köyüne yaptığı ziyarette, KÖYDES Projesi kapsamında gerçekleştirilen projeleri yerinde inceledi ve hizmetlerin köy halkı için hayırlı olmasını diledi.

?? Almus Kaymakamı Emre Çömen, Alan köyüne ziyarette bulundu.

Kaymakam Çömen, Almus Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Selahattin Çiğdem ve Almus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Sezer ile birlikte Alan köyüne gitti.

Çömen ve beraberindekiler, 2025 yılı içerisinde KÖYDES Projesi kapsamında Alan köyünde yapımı tamamlanan projeleri yerinde inceledi.

?Çömen, "Ulaşım konforunu ve güvenliğini artıracak bu hizmetin köy halkımız için hayırlı olmasını temenni eder, çalışmalarda emeği geçen tüm personele teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / İzzet Kurt - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
