Almus Kaymakamı Çömen, Köyleri Ziyaret Etti

Almus Kaymakamı Emre Çömen, köylere ziyarette bulundu.

Kaymakam Çömen, Ormandibi, Çamköy, Çiftlik, Mescit ve Hubyar köylerinde KÖYDES projesi kapsamında yapılan ve yapımına gelecek yıl başlanacak projelerin yapılacağı yerler hakkında bilgi aldı.

Çömen, vatandaşlarla da bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi.

İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince Çevreli beldesi ile Ormandibi köyü yol ayrımında genişletme ve asfaltlama çalışmalarını inceleyen Çömen, Hubyar köyündeki Hubyar Türbesi'ni ziyaret etti.

Çömen, "Köy ziyaretlerimiz bundan evvel olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Amacımız tüm vatandaşlarımıza devletimizin sağladığı imkanları en hızlı ve en iyi şekilde ulaştırmaktır." dedi.