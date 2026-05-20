Haberler

İspanyol yönetmen Almodovar'dan Cannes'da Netanyahu için "canavar" benzetmesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanyol yönetmen Pedro Almodovar, 79. Cannes Film Festivali'nde İsrail Başbakanı Netanyahu için 'canavar' ifadesini kullandı ve Avrupalıları Trump, Netanyahu ile Rusya'ya karşı bariyer oluşturmaya çağırdı.

İspanyol yönetmen Pedro Almodovar, 79. Cannes Film Festivali'nde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için "canavar" benzetmesi yaptı.

Fransa'nın güneyindeki Cannes kentinde 12 Mayıs'ta başlayan 79. Cannes Film Festivali devam ediyor.

Yakasında İngilizce Free Palestine (Özgür Filistin) yazılı bir rozet takan İspanyol yönetmen Almodovar, festivalde "Amarga Navidad" isimli filminin tanıtıldığı basın toplantısına katıldı.

Almodovar, toplantıda yaptığı konuşmada, "Avrupalılar olarak (ABD Başkanı Donald) Trump, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve Rusya canavarlarına karşı bir tür bariyer oluşturma görevimiz var." dedi.

Avrupa'da uluslararası hukuka uydukları için bu görevi üstlenmeleri gerektiğini savunan Almodovar, "Avrupa'da kanunlar var; Trump, deliliklerinin ve çılgınlıklarının bir sınırı olduğunu ve Avrupa'nın onun politikalarına boyun eğmeyeceğini anlamalı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır! İşte istenen ceza
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'taki faciadan acı haber! Üniversiteli Betül öldü, 4 kişi yaşam savaşı veriyor

Beşiktaş'taki faciadan acı haber! Üniversiteli Betül öldü
Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bonservisini aldı! İşte ödenecek rakam

İmzalar atıldı! Trabzonspor'a ezeli rakibinden yıldız transfer
Melisa Döngel doyasıya eğlendi, dans performansı dikkat çekti

Ünlü oyuncudan ağızları açık bırakan dans
Ziraat Türkiye Kupası finalini Halil Umut Meler yönetecek

Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu
MHP, Araban Belediye Başkanını parti listesinden düşürdü

MHP, o belediye başkanının kalemini kırdı!

Miray Daner, AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'na gelin oluyor

AK Parti'ye gelin oluyor
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak