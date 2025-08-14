Almanya, Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık askeri yardım paketi gönderecek

Almanya, NATO'nun Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) kapsamında 500 milyon dolar değerinde askeri yardım paketini finanse etmeye hazır olduğunu duyurdu. Bu, Ukrayna'ya yönelik önemli bir destek olarak değerlendiriliyor.

Almanya, diğer müttefikleriyle NATO'nun " Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) kapsamında 500 milyon dolar değerinde askeri yardım paketini finanse etmeye hazır olduğunu duyurdu.

Almanya Savunma Bakanlığından "PURL" programına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Almanya'nın, diğer müttefikleriyle PURL kapsamında toplam değeri 500 milyon dolara ulaşan ilk kapsamlı askeri yardım paketlerinden birini finanse etmeye hazır olduğu belirtildi.

ABD'ye Ukrayna'ya silah ve mühimmat sağlamayı sürdürme isteğinden dolayı teşekkür edilen açıklamada, Almanya'nın, bu girişime katılma kararıyla Ukrayna'ya desteğini önemli ölçüde güçlendirdiği vurgulandı.

Açıklamada, hükümetin, ayrıntılar konusunda NATO ve müttefiklerle yakın istişare halinde olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
