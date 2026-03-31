Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, İstanbul'a geldi. Arjantinli futbolcunun gelişi sarı-kırmızılı taraftarlar arasında heyecan yarattı.

TARAFTARLAR HEYECANLANDI

Bir süredir takımdan ayrı olan Icardi'nin İstanbul'a dönüşü, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Taraftarlar yıldız futbolcunun yeniden sahalara dönmesini bekliyor.

GÖZLER SAHALARA DÖNÜŞÜNDE

Icardi'nin İstanbul'a gelmesinin ardından, ne zaman takımla çalışmalara başlayacağı ve sahalara dönüş tarihi merak konusu oldu.