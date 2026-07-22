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Almanya, Ukrayna ordusundaki görev değişikliklerine ilişkin Kiev'den bilgi almak istiyor

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Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Ukrayna ordusunun üst kademesindeki görev değişiklikleri hakkında Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha'dan bilgi almak istediğini belirtti. Wadephul, bu kararların anlaşılabilir olduğunu ve reform sürecinin devam edeceğini ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Ukrayna ordusunun üst kademesinde yapılan görev değişikliklerine ilişkin Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha'dan bilgi almak istediğini söyledi.

Wadephul, Nijerya'nın başkenti Abuja'da yaptığı açıklamada, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ile kısa süre içinde bir görüşme gerçekleştirmeyi planladığını aktararak, görüşmede hem güvenlik durumunu hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin son dönemde verdiği ordudaki üst düzey personel değişikliği kararlarını ele almak istediğini ifade etti.

Ülkesinin Ukrayna'nın siyasi, ekonomik ve mali açıdan en büyük destekçilerinden biri olduğunu vurgulayan Wadephul, "Bu nedenle orada ayrıntılı olarak neler olup bittiğini bilmek konusunda büyük bir ilgimiz var. Ancak bunların anlayabileceğimiz kararlar olduğuna ve Ukrayna'daki reform sürecinin ilerlemeye devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Ukrayna'da son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından ordunun üst yönetiminde değişikliğe gidilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy'i görevden alarak yerine Mykhailo Drapatiy'i atamıştı.

Savunma Bakanı ile askeri kanat arasındaki anlaşmazlık

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov ile Genelkurmay Başkanı Sırskiy ve ekibi arasında anlaşmazlıklar bulunduğunu söylemişti.

Zelenskiy, aynı akşam Fedorov'un yerine vekaleten Ukrayna Güvenlik Servisi Geçici Başkanı Yevgeni Khmara'nın getirildiğini bildirmişti.

Kiev başta olmak üzere Odessa, Lviv ve ülkenin çeşitli kentlerinde 16 Temmuz'da Fedorov'a destek gösterileri başlamıştı.

Oleksandr Sırskiy, Zelenskiy'nin kararıyla 8 Şubat 2024'te Ukrayna Genelkurmay Başkanı olarak atanmıştı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
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