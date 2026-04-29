Almanya Savunma Bakanlığı'ndan Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na İda Ziyareti

Almanya Savunma Bakanlığı'na bağlı bir heyet Muğla Marmaris'te bulunan Aksaz Deniz Üs Komutanlığını ziyaret ederek, Türk Deniz Kuvvetleri'nin İnsansız Deniz Araçlarının (İDA) yeteneklerini yerinde inceledi. Ziyarete ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Almanya Savunma Bakanlığına bağlı 7 kişilik heyet, Deniz Kuvvetlerimizin İnsansız Deniz Araçlarının (İDA) yeteneklerini yerinde incelemek amacıyla Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızı ziyaret etti. İnsansız Deniz Sistemleri üzerine bilgi ve tecrübe paylaşımı yaptığımız Almanya Savunma Bakanlığı heyeti, envanterimizdeki İDA'ları yerinde inceledi. Ziyarette İDA'larla saha denemeleri de gerçekleştirildi."

Kaynak: ANKA