Almanya Savaş Riski İçin Sığınakları Genişletmek İstiyor

Almanya Savaş Riski İçin Sığınakları Genişletmek İstiyor
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Almanya Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesi Başkanı Ralph Tiesler, Avrupa'da yüksek bir savaş riski olduğuna dikkat çekerek, mevcut sığınakların yetersiz olduğunu ve tünellerin, metro istasyonlarının gibi alanları sığınağa dönüştürerek bir milyon sığınak yeri oluşturmayı planladıklarını açıkladı.

Almanya Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesi Başkanı Ralph Tiesler, Avrupa'da büyük bir savaş riski konusunda endişeli olduklarını belirterek, bu nedenle tünelleri, metro istasyonlarını, yer altı otoparklarını ve kamu binalarının bodrumlarını sığınaklara dönüştürmek istediklerini ifade etti.

Tiesler Süddeutsche gazetesine yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşına dikkati çekerek, "Uzun süre boyunca, Almanya'da savaşın hazırlanmamız gereken bir senaryo olmadığına dair yaygın inanç vardı. Bu değişti. Avrupa'da büyük bir savaş riski konusunda endişeliyiz." dedi.

Çok yüksek koruma gereksinimi olan yeni sığınakların çok para ve zaman gerektireceğine işaret eden Tiesler, "Daha hızlı çözüme ihtiyacımız var. Bu nedenle tünelleri, metro istasyonlarını, yer altı otoparklarını ve kamu binalarının bodrumlarını sığınaklara dönüştürmek istiyoruz. Böylece bir milyon sığınak yeri oluşturacağız." diye konuştu.

Tiesler, mevcut sığınak ağının yetersiz olduğunu, bu yaz kapsamlı plan sunacaklarını ve sığınak ağının genişletilmesi gerektiğini belirterek, "4 yıl içerisinde sivil savunma önlemleri için 10 milyar avroya, 10 yıllık süre içinse 30 milyar avroya ihtiyaç duyuluyor." ifadesini kullandı.

Gazetedeki haberde ayrıca ülkede Soğuk Savaş döneminden kalma 2000 sığınak ve barınaktan bugün sadece 580'inin mevcut olduğu ve bunların da tümünün kullanıma uygun olmadığı vurgulandı.

Ayrıca Almanya'daki sığınaklarda yalnızca 480 bin kişilik yer bulunduğuna sadece yüzde 0,5'inin bu sığınaklarda korunabileceğine işaret edildi.

Haberde, Finlandiya örneği verilerek ülkede 4,8 milyon kişiye yer sağlayan 50 binden fazla sığınak bulunduğu belirtildi.

Bunun savaş döneminde Finlandiya nüfusunun yaklaşık yüzde 85'inin güvenli yere sığınabileceği anlamına geldiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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