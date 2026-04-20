Almanya, Rusya'nın Berlin Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın yaptığı tehditler üzerine Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Netschajew'i bakanlığa çağırdı. Bakanlık, bu tür tehditlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanlığının Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Netschajew'i bakanlığa çağırdığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Rusya'nın Almanya'daki hedeflere yönelik doğrudan tehditleri, Ukrayna'ya verdiğimiz desteği zayıflatma ve dayanışmamızı sınama girişimidir." ifadesine yer verildi.

Almanya'nın cevabının net olduğu kaydedilen açıklamada, "Bizi sindirmelerine izin vermeyeceğiz. Bu tür tehditler ve Almanya'daki her türlü casusluk faaliyeti kesinlikle kabul edilemez. Bu nedenle bugün Rusya'nın Berlin Büyükelçisi çağırıldı." denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı geçen hafta, Ukrayna'nın insansız hava aracı üretimiyle bağlantılı olduğunu iddia ettiği Avrupa'daki birkaç savunma şirketini belirleyen listeyi yayımlamıştı.

Bu şirketlerden üçü Almanya'da bulunuyor.

Bild gazetesi, bu şirketlerin Hollandalı savunma şirketi Destinus'un bir iştiraki olan Davinci Avia, Hanau'daki motor üreticisi ve savunma sanayisi tedarikçisi 3W Professional ile Münih merkezli hava kargo şirketi Airlogistics Germany olduğunu yazdı.

Belgede Moskova, şirketlerin bulunduğu ülkeleri Ukrayna'nın stratejik arka cephesinin bir parçası olarak tanımlamıştı.

Alman medyası da bu ifadeleri, bu şirketlere yönelik olası askeri saldırılar veya gizli operasyonlar için dolaylı bir gerekçe olarak yorumlamıştı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
