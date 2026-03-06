Almanya, Orta Doğu'dan daha fazla asker çekiyor
Almanya Federal Ordusu, İran çevresindeki bölgeden daha fazla asker çekeceklerini bildirdi.
Almanya Federal Ordu sözcülüğünden Alman Yayıncılar Ağı'na (RND) yapılan açıklamada, güvenlik durumu nedeniyle İran çevresindeki bölgeden daha fazla asker çekileceği belirtildi.
Açıklamada, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) kapsamındaki askerlerin çekildiği duyuruldu.
Irak'ın Erbil kentindeki asker sayısının önemli ölçüde azaltıldığı vurgulanan açıklamada, Bahreyn'deki birliklerin ülkeye döndüğü, Kuveyt'te de çekilme hazırlıklarının devam ettiği aktarıldı.
Açıklamada, Bağdat'taki askerler ve büyükelçilik çalışanlarının Ürdün'e nakledildiği kaydedildi.
Ayrıca, bölge genelinde çoğunlukla Irak ve Ürdün'de yaklaşık 500 Alman askerinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.