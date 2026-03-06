Haberler

Almanya, Orta Doğu'dan daha fazla asker çekiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Federal Ordusu, İran çevresindeki bölgeden daha fazla asker çekeceklerini bildirdi.

Almanya Federal Ordusu, İran çevresindeki bölgeden daha fazla asker çekeceklerini bildirdi.

Almanya Federal Ordu sözcülüğünden Alman Yayıncılar Ağı'na (RND) yapılan açıklamada, güvenlik durumu nedeniyle İran çevresindeki bölgeden daha fazla asker çekileceği belirtildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) kapsamındaki askerlerin çekildiği duyuruldu.

Irak'ın Erbil kentindeki asker sayısının önemli ölçüde azaltıldığı vurgulanan açıklamada, Bahreyn'deki birliklerin ülkeye döndüğü, Kuveyt'te de çekilme hazırlıklarının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Bağdat'taki askerler ve büyükelçilik çalışanlarının Ürdün'e nakledildiği kaydedildi.

Ayrıca, bölge genelinde çoğunlukla Irak ve Ürdün'de yaklaşık 500 Alman askerinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Erden Timur'a cezaevindeyken kötü haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz

Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Türkiye-İspanya dostluğu kontrolden çıktı! Yapılana bakar mısınız

Rezilliğin karesi!
Kuveyt petrol üretimini durdurdu

Petrol devi ülke üretimi durdurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Sudan da savaşta tarafını seçti

O da savaşta tarafını seçti
Beyaz Saray'dan ABD'nin İran saldırılarına 'GTA' montajlı video paylaşımı

Katliamı, böyle masum göstermeye çalışıyorlar