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Almanya'da Penzberg şehrinin girişindeki bilgilendirme tabelalarına cuma namazı saati eklendi

Almanya'da Penzberg şehrinin girişindeki bilgilendirme tabelalarına cuma namazı saati eklendi
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Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Penzberg Belediyesi, şehir girişlerindeki tabelalara Katolik ve Protestan ayin saatlerinin yanı sıra ilk kez cuma namazı saatini de ekledi. Belediye, çeşitlilik ve birlikte yaşam vurgusu yaptı.

Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Penzberg Belediyesi, şehir girişlerindeki bilgilendirme tabelalarına ilk kez cuma namazı saatini de ekledi.

Almanya'da birçok yerleşim yerinin girişinde bulunan ve Katolik ile Protestan kiliselerindeki ayin saatlerini gösteren sarı ve mor renkli tabelalar, Penzberg'de yeni bir uygulamayla genişletildi.

Belediye, bu tabelalara stilize edilmiş mavi bir cami sembolü ekleyerek Müslümanlar için cuma namazı saatini de göstermeye başladı.

Penzberg Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni tabelaların Katolik ve Protestan kiliselerinin ayin saatlerinin yanı sıra ilk kez cuma namazını da içerdiği belirtildi.

Açıklamada, "Çeşitlilik birleştirir. İyi bir birlikte yaşam açıklık ve karşılaşmayla başlar. Din, köken veya dünya görüşü ne olursa olsun herkese kapımız açıktır." ifadelerine yer verildi.

Penzberg Camisi İmamı Benjamin İdriz ise cuma namazının da tabelalarda yer alması fikrinin, geçen sonbaharda dini toplulukların dönemin Belediye Başkanı Stefan Korpan ile yaptığı yıllık toplantıda gündeme geldiğini aktardı.

İdriz, uygulamanın yeni Belediye Başkanı Thomas Kopf döneminde hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
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