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Almanya'nın Magdeburg kenti yakınlarında küçük uçak A2 otoyoluna düştü, 2 kişi öldü

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Almanya'nın Magdeburg kenti yakınlarında küçük bir uçak, henüz belirlenemeyen nedenle A2 otoyoluna düştü ve uçaktaki 2 kişi yaşamını yitirdi. Düştükten sonra alev alan uçakta büyük hasar oluştu; otoyolda seyreden araçlar zarar görmedi, Hannover istikameti trafiğe kapatıldı.

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kenti yakınlarında küçük uçağın otoyola düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) polise dayandırdığı habere göre küçük uçak, henüz belirlenemeyen nedenle??????? Magdeburg'un kuzeyindeki A2 otoyoluna düştü.

Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, uçaktaki iki kişinin cansız bedenlerini çıkardı.

Düştükten sonra alev alan uçağın büyük bölümü parçalandı, kuyruk kısmı otoyolda, yanmış parçalar ise yol kenarında bulundu.

Olayda otoyolda seyreden herhangi bir araç zarar görmedi.

Otoyolun Hannover istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA
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