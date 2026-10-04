Almanya'nın Heilbronn ilçesinde küçük uçak düştü, uçaktaki 2 kişi öldü

Almanya'nın Heilbronn ilçesinde küçük uçak düştü, uçaktaki 2 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Heilbronn ilçesinde küçük bir uçak düştü. Polisin ilk belirlemelerine göre uçaktaki 2 kişi hayatını kaybederken, kaza sonrası alev alan uçaktaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Heilbronn ilçesinde, küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Güney Batı Radyo Televizyon Kurumunun (SWR) Alman polisine dayandırdığı habere göre, kaza, Gundelsheim kentinin kuzeyindeki Hofgut Hohschön bölgesinde meydana geldi.
Polisin ilk belirlemelerine göre, uçaktaki 2 kişi kazada hayatını kaybetti. Uçakta başka kimsenin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.
Kaza sonrası uçak alev alırken, çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Polis ve kurtarma ekipleri, olay yerindeki çalışmalarını sürdürürken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.