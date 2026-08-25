Backnang'da demir yolu kablolarına sabotaj

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Backnang kentinde bir demir yolu hattındaki kablolara zarar verildiği bildirildi.

Aalen Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Baden-Württemberg'in başkenti Stuttgart yakınlarındaki Backnang'da kimliği belirsiz kişilerin, demir yolu hattında birkaç kabloyu kestiği belirtildi.

Açıklamada, bunun sonucunda yaşanan veri kayıpları nedeniyle tren seferlerinde aksamlar olduğu ve Backnang'da internet ile telefon bağlantılarında kesintiler meydana geldiği ifade edildi.

Kriminal polisin olaya ilişkin inceleme başlattığı aktarılan açıklamada, vatandaşlardan da bölgedeki şüpheli gözlemlerle ilgili ihbarda bulunmaları istendi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, polisin devlet güvenlik birimi sabotaj şüphesiyle soruşturma başlattı.

Kaynak: AA