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Almanya'nın Uyuşturucu Suçundan Aradığı Polonya Uyruklu Zanlı Fethiye'de Yakalandı

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Almanya tarafından uluslararası düzeyde uyuşturucu suçları kapsamında aranan Polonya uyruklu P.N., Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Almanya tarafından uluslararası düzeyde uyuşturucu suçları kapsamında aranan Polonya uyruklu P.N, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Almanya tarafından uyuşturucu suçları nedeniyle uluslararası düzeyde aranan Polonya uyruklu P.N'nin Fethiye'de bulunduğu tespit edildi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaldığı adrese düzenlenen operasyonda P.N. yakalandı.

Şüphelinin, Almanya makamlarınca uyuşturucu suçları kapsamında arandığı ve hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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