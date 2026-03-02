Haberler

KRM'den İran'a Gerilim Azaltma Çağrısı

Güncelleme:
Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM), İran ve çevresindeki çatışmaların ve gerilimin azaltılması çağrısında bulundu.

KRM Sözcüsü Ali Mete, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede yaşanan son gelişmelerin zaten kırılgan olan bölgeyi daha da istikrarsızlaştırma ve sivil halka yeni acılar getirme tehdidi oluşturduğunu belirtti.

Mete, "Son yıllar bize açıkça gösteriyor ki; askeri müdahaleler sıklıkla istikrar ve güvenlik vaadiyle gerekçelendiriliyor, ancak ne yazık ki, çoğu zaman geride yıkım, travma ve uzun süreli toplumsal karışıklık bırakıyor. Savaş, yerinden edilme ve gelecek umudunun olmadığı bir bölgede, daha fazla tırmanmaya izin verilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasi çatışmaları askeri güçle çözmeye çalışanların, kontrol edilmesi neredeyse imkansız bir sarmala girme riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret eden Mete, şunları kaydetti:

"Yeni şiddet, yeni acılar doğurur ve tüm nesillerin güvensizlik ve istikrarsızlığın sonuçlarıyla büyümek zorunda kalacağı koşullar yaratır. Şimdi her zamankinden daha çok sorumluluk duygusuna ve diplomatik girişimlere ihtiyacımız var. İnsan hayatını korumak her şeyden önemlidir. Siviller, aileler, çocuklar, hastalar, sağlık ve insani yardım personeli jeopolitik çatışmaların kurbanı olmamalıdır. Sürdürülebilir barış, askeri güçle değil, diyalog, müzakereler ve uluslararası hukuka sürekli saygı yoluyla sağlanır."

İlgili tüm tarafları, derhal gerilimi azaltmaya yönelik adımlar atmaya, uluslararası hukuka saygı göstermeye ve siyasi bir çözüme dönmeye çağıran Mete, "Uluslararası toplumun, daha fazla gerilimi önlemek ve uzun vadeli güvenlik ve istikrarı destekleyen yollar açmak gibi bir sorumluluğu vardır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek
