Almanya Mahkemesi, İsrail'in Var Olma Hakkının Reddini Suç Saymadı

Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Yüksek İdare Mahkemesi, İsrail Devleti'nin var olma hakkını reddetmenin tek başına suç teşkil etmediğine hükmetti.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Düsseldorf Emniyet Müdürlüğünün 22 Kasım'da düzenlenmesi planlanan gösteri sırasında İsrail Devleti'nin var olma hakkını herhangi bir şekilde inkar edilmesini yasakladığı belirtildi.

Ayrıca "Nehirden denize", "Tek devlet vardır-Filistin 48" ve Yalla, yalla, İntifada" sloganlarının gösterinin başında okunmasına ve daha sonra kullanılmasının yasaklandığına işaret edilen açıklamada, gösteriyi organize edenlerin bu yasaklara karşı yürütmeyi durdurma başvurusunun, Düsseldorf İdare Mahkemesince reddedildiği ifade edildi.

Açıklamada, ancak KRV Yüksek İdare Mahkemesinin, Düsseldorf İdare Mahkemesinin kararına yapılan itirazı kısmen kabul ettiği aktarıldı.

KRV Yüksek İdari Mahkemesinin temyiz kararına yer verilen açıklamada, İsrail Devleti'nin var olma hakkının reddedilmesine ilişkin genel bir yasak getirilmesinin hukuka aykırı olduğu belirtilerek, "İsrail Devleti'nin var olma hakkını reddetmek tek başına suç teşkil etmez." denildi.

Kararda, "İsrail Devleti'nin kuruluşunun eleştirel bir şekilde ele alınması ve mevcut koşulların barışçıl şekilde değiştirilmesi talebinin temel ifade özgürlüğünün koruması altında" olduğu vurgulandı.

Polisin, bu tür ifadelerin "halkı kışkırtma" olarak nitelendirilebilmesi için gerekli özel koşulların mevcut olduğunu göstermediği vurgulanan kararda, "Tek devlet vardır-Filistin 48" sloganının kullanımına getirilen yasağın da bu bağlamda hukuka aykırı olduğu, bu sloganın Hamas'ın ideolojisiyle somut bir bağlantısı olmadığının görüldüğü kaydedildi.

Kararda, buna karşılık "Yalla, yalla, İntifada" sloganının yasaklanmasının yasalara uygun olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

"Nehirden denize" sloganının ise Hamas'ın bir sembolü sayılıp sayılmadığının, böylece bir suç teşkil edip etmediğinin bu yargılama sürecinde kesin olarak açıklığa kavuşturulamadığı aktarılan kararda, ancak "bu sloganın yasaklanmasının derhal uygulanması yönündeki kamuoyu yararının diğer hususların önüne geçtiği" ifade edildi.