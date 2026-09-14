Almanya, Litvanya'daki NATO tugayı için yaklaşık 1000 askeri zorunlu görevlendirecek

Almanya, Litvanya'da konuşlandırdığı NATO tugayındaki personel açığını kapatmak amacıyla yaklaşık 1000 askeri zorunlu görevlendirmeyle bölgeye göndermeyi planlıyor.

Alman Bild gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Boris Pistorius, gönüllü asker temininde yaşanan yetersizlik nedeniyle Litvanya'daki tugayın ihtiyaç duyduğu personelin bir bölümünün zorunlu görevlendirmeyle karşılanması talimatını verecek.

İlk zorunlu görevlendirmelerin bu sonbaharda başlaması bekleniyor.

Planın yaklaşık 1000 askeri kapsayacağı belirtildi.

Almanya, NATO'nun doğu kanadını güçlendirme ve Avrupa'nın savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenme stratejisi kapsamında Litvanya'da kalıcı bir tugay konuşlandırmaya başladı.

Yaklaşık 4 bin 800 askerden oluşması planlanan tugayın, kademeli olarak 2027 sonuna kadar tam operasyonel kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

Almanya, söz konusu konuşlandırmayla NATO'nun caydırıcılığını güçlendirmeyi ve Litvanya'nın savunma kapasitesine doğrudan katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: AA