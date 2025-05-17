Almanya, İsrail'in Gazze'de Kara Harekâtından Endişeli

Almanya, İsrail'in Gazze'de Kara Harekâtından Endişeli
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Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze'ye başlattığı yeni kara harekatından derin endişe duyduğunu açıkladı. Açıklamada, bu harekatın insani durumu kötüleştireceği ve esirlerin hayatını tehlikeye atabileceği vurgulandı.

Almanya'nın, İsrail ordusunun Gazze'ye yeni bir kara harekatı başlatmasından derin endişe duyduğu bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığından Gazze'deki son gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'de yeni bir kara harekatına başlaması hem İsrail'in stratejik hedefleri hem de Gazze'deki insani durum açısından derin endişe sebebidir." ifadesi kullanıldı.

Her devlet gibi İsrail'in de uluslararası hukuk çerçevesinde kendini savunma hakkı bulunduğu, ancak mevcut eylemin aralarında Almanların da bulunduğu esirlerin hayatını tehlikeye atabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Geniş çaplı bir askeri saldırı ayrıca Gazze'deki halkın felaket boyutundaki insani durumu ve kalan esirlerin durumunu daha da kötüleştirme ve acil ihtiyaç duyulan uzun vadeli ateşkes ihtimalini daha da uzaklaştırma riskini barındırıyor." uyarısında bulunuldu.

Bu vesileyle Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un bugün İsrailli mevkidaşıyla bir kez daha telefonda görüştü bilgisi verilen açıklamada, Wadephul'un bölgedeki diğer ortaklarıyla yakın temas halinde olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
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