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Almanya'dan İsrail'e WCK Soruşturması Tepkisi

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Almanya, İsrail ordusunun, Gazze'de Nisan 2024'te insani yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının bulunduğu araçlara düzenlediği ve 7 yardım görevlisini öldürdüğü saldırıya ilişkin soruşturmayı sonlandırmasını "üzüntüyle" karşıladı.

Almanya, İsrail ordusunun, Gazze'de Nisan 2024'te insani yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının bulunduğu araçlara düzenlediği ve 7 yardım görevlisini öldürdüğü saldırıya ilişkin soruşturmayı sonlandırmasını "üzüntüyle" karşıladı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun 7 insani yardım çalışanını öldürdüğü saldırıya ilişkin soruşturmasının sonlandırılması hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "19 Ağustos 2026 tarihinde İsrail ordusu tarafından yapılan World Central Kitchen örgütü çalışanlarıyla ilgili olay hakkında soruşturma açılmayacağına dair açıklamayı üzüntüyle karşılıyoruz." ifadeleri yer aldı.

İsrail'e insani ve uluslararası hukuk yükümlülüklerine uyma çağrısında bulunulan açıklamada, buna, uluslararası insani hukuk ihlallerinin aydınlatılması ve kovuşturulmasının da dahil olduğunu belirtildi.

Açıklamada, İsrail makamları tarafından olayın şeffaf ve eksiksiz bir şekilde aydınlatılması talep edildi.

İsrail ordusu, 19 Ağustos'ta "World Central Kitchen" adlı insani yardım örgütünün 7 çalışanın öldürüldüğü saldırıya ilişkin soruşturmanın sonlandırıldığını açıklamıştı.

İsrail ordusu, 1 Nisan 2024'te Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda Dünya Merkez Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanını öldürmüştü.

Kaynak: AA
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